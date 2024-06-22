В столице простились с военкором Никитой Цицаги, погибшим при ударе ВСУ

В зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) управления делами президента РФ в Москве простились с военкором портала News.ru Никитой Цицаги. Он погиб в результате удара ВСУ 16 июня в ДНР, сообщает ТАСС .

Во время церемонии в прощальном зале ЦКБ распорядитель похорон зачитал телеграммы со словами поддержки семье, которые прислали иностранные журналисты. В зале прощания разместили венки от военнослужащих, с которыми работал Цицаги, коллег из разных СМИ, семьи и друзей.

По словам близких, корреспондент был смелым и бесстрашным журналистом. Он проживал проблемы и горе мирных граждан. Цицаги работал на самых опасных направлениях, часто непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Никита Цицаги погиб 16 июня в результате удара украинской армии во время работы в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе Донецкой Народной Республики.