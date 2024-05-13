В столице признали объявления о вакансиях для славян запрещенными к распространению Общество сегодня в 12:41 Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори

В столице суд признал объявления о вакансиях, требующих от соискателей иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности, запрещенными к распространению, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Объявления разместили в интернете. Солнцевский районный суд Москвы установил, что они противоречит основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства. Также суд признал, что действия разместивших сведения являются уголовно наказуемыми. Информацию, размещенную на ряде доменных имен в Сети, признали запрещенной к распространению на территории России.