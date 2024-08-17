В столице ежегодно производят более полумиллиона аксессуаров

Предприятия Москвы каждый день производят более 1,5 тыс. аксессуаров, в год — свыше полумиллиона. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что в легкой промышленности Москвы работают более 320 предприятий, которые производят разнообразные аксессуары — сумки, перчатки, ремни, головные уборы и другие товары.

«Компании выпускают товары для разных сегментов и охватывают практически все необходимые направления. Так, ежедневно в городе производится свыше 1,5 тыс. аксессуаров, а в год более полумиллиона», — сказал Гарбузов.

Компания Canoe, производящая одежду и аксессуары, создала порядка 430 тыс. товаров в первом полугодии текущего года. Для пошива коллекций производитель применяет около 100 видов пряж высокого качества, включая суперкид мохер, шелк, шерсть и стопроцентный кашемир. Продукция превосходит заграничные аналоги по цене, посадке и качеству. Сегодня товары компании пользуются спросом более чем у 20 млн человек.

«В производстве мы всегда используем только премиальное сырье, при этом внедряя самые актуальные и инновационные разработки. За 28 лет мы изготовили уже более 20 млн единиц аксессуаров и одежды», — пояснил генеральный директор предприятия Валерий Туниянц.

Он уточнил, что предприятие развивает экспорт и уже поставило товары в 32 страны.

Предприятие Pink Bus выпускает одежду и аксессуары. В первом полугодии этого года компания на 50% нарастила производство продукции. Специализация производства — нанесение принтов на любой текстиль.

По словам сооснователя компании Марии Батюхновой, основной целью производства в первом полугодии текущего года была подготовка к лету.

«Мы еще с зимы начали наращивать выпуск продукции, в том числе аксессуаров. Так, за прошедший период мы изготавливали сумки, шопперы, косметички, зонты, полотенца и многое другое», — отметила Батюхнова.

Компания «Фэмили рок» в течение 10 лет работы в 10 раз нарастила производство аксессуаров и головных уборов. Компания реализует товары на маркетплейсах, где уже представлены свыше 180 наименований продукции предприятия.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, в Москве развивают производство и повышают инвестпривлекательность. В городе создали комфортные условия для развития крупных, средних и малых компаний. Предпринимателям доступны свыше 20 системных городских меры поддержки, включая субсидии и целевые займы. Работают и антикризисные инструменты.

Москва — город с развитым производством. В городе работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в столице открываются порядка 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных предприятий. Они выпускают различные товары, наращивают объемы производства и внедряют инновации.