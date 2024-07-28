В столичных колледжах с начала года обновили около 150 мастерских

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичных колледжах продолжаются работы по обновлению мастерских и лабораторий, сообщает «Бриф24» .

По его словам, участниками программы модернизации стали колледжи, выпускающие специалистов по различным направлениям.

С начала 2024 года 147 специализированных помещений привели в порядок, а еще открыли 55 новых. Для них закупили около 6 тыс. единиц оборудования.

В планах переоборудовать и улучшить 439 лабораторий и мастерских, еще 208 — создать. К данной работе привлекают крупных работодателей мегаполиса: они улучшают инфраструктуру ссузов и актуализируют их образовательные программы.