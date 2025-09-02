сегодня в 18:46

В Ставрополье на бойца СВО повесили чужой долг за ЖКХ в 90 тыс рублей

В Ставропольском крае на участника специальной военной операции повесили чужой долг в размере более 90 тыс. рублей за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в Железноводске. В городскую прокуратуру обратился местный житель с жалобой на нарушение законодательства в сфере ЖКХ.

По данным следствия, после приобретения жилой недвижимости управляющая компания неправомерно начислила новому собственнику задолженность предыдущего собственника по водоснабжению и водоотведению.

Необоснованная задолженность была аннулирована после требования надзорного ведомства к руководителю ресурсоснабжающей организации.