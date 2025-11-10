В США женщина без мозга дожила до 20 лет и побила рекорд

В США зафиксирован уникальный медицинский случай: Алекс Симпсон из Омахи, родившаяся с диагнозом гидранэнцефалия, вопреки прогнозам врачей дожила до 20 лет, сообщает «Лента.ру» .

Девушка, появившаяся на свет в 2005 году, по статистике должна была прожить не более четырех лет, однако осенью отметила юбилей.

Родители называют дочь «борцом», а ее жизнь — «чудом», объясняя столь необычный случай силой любви и веры. Хотя Алекс не может видеть и слышать, она способна чувствовать присутствие близких и реагировать на их эмоциональное состояние.

Гидранэнцефалия встречается в одном случае на 5–10 тысяч беременностей и обычно приводит к летальному исходу в первый год жизни, что делает историю Симпсон исключительной в медицинской практике.

