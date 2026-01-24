В США заявили об ударе по судну наркотеррористов в Тихом океане
США нанесли удар по судну, которое якобы принадлежало наркотеррористам, сообщает РИА Новости.
Как сообщило Южное командование Вооруженных сил США, по распоряжению военного министра США Пита Хегсета, «судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков».
В результате удара погибло два человека.
В начале января американские военные вертолеты прибыли в Каракас и вывезли президента Венесуэлы Николаса Мадуро в неизвестном направлении. Белый дом объяснил операцию борьбой с наркотиками, однако китайские аналитики считают, что истинной целью США был контроль над нефтяными запасами Венесуэлы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.