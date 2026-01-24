В США заявили об ударе по судну наркотеррористов в Тихом океане

Как сообщило Южное командование Вооруженных сил США, по распоряжению военного министра США Пита Хегсета, «судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков».

В результате удара погибло два человека.

В начале января американские военные вертолеты прибыли в Каракас и вывезли президента Венесуэлы Николаса Мадуро в неизвестном направлении. Белый дом объяснил операцию борьбой с наркотиками, однако китайские аналитики считают, что истинной целью США был контроль над нефтяными запасами Венесуэлы.

