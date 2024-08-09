В США выловили редкого синего омара с окрасом «сладкая вата»
У берегов штата Нью-Гэмпшир выловили омара необычной окраски, сообщает IFLScience.
Как правило, эти животные имеют оранжевый, желтый, синий или красный окрас.
У пойманного омара цвет панциря похож на смесь синего, розового и фиолетового цветов. Его поймал 25-летний рыбак.
Ученые отмечают, что встретить такого ракообразного большая удача, это случай один на 100 миллион.
Омар со своеобразным окрасом теперь обитает в Научном центре побережья в городе Рай.
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