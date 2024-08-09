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В США выловили редкого синего омара с окрасом «сладкая вата»

Как правило, эти животные имеют оранжевый, желтый, синий или красный окрас.

У пойманного омара цвет панциря похож на смесь синего, розового и фиолетового цветов. Его поймал 25-летний рыбак.

Ученые отмечают, что встретить такого ракообразного большая удача, это случай один на 100 миллион.

Омар со своеобразным окрасом теперь обитает в Научном центре побережья в городе Рай.

Ранее сообщалось, что туристы заявили, что им страшно приезжать на Мальдивы, так как на курорте их массово кусают тропические рыбы.