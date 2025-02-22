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В США впервые за много лет проведут казнь заключенного методом расстрела

В США впервые за 15 лет казнят заключенного методом расстрела — такой способ выбрал сам осужденный, приговоренный к высшей мере наказания за убийства, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Речь идет о заключенном Брэде Сигмоне из штата Южная Каролина. Ему 67 лет. Он станет первым осужденным в штате, кого казнят таким образом.

Отмечается, что казнь должна пройти 7 марта.

Ранее сообщалось, что смертная казнь ждет китайского чиновника Лю Ханьдуна, присвоившего 34 млн долларов. Ему назначили высшую меру наказания, несмотря на признание вины,