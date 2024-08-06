В США скончался Лауреат Нобелевской премии Ли Чжэндао

Умер американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао, получивший Нобелевскую премию за исследования в области физики частиц. Ему было 97 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN .

Ученый умер у себя доме в Сан-Франциско.

В 1957 году Ли Чжэндао стал вторым самым молодым ученым, который был удостоен Нобелевской премии по физике, посвященную изучению симметрии субатомных частиц при их взаимодействии с силой, удерживающей атомы вместе. На тот момент ему был 31 год.

В 2023 году Нобелевская премия по химии присуждена выходцу из СССР Алексею Екимову и американцам Луису Брюсу и Мунги Бавенди.Ученые получили премию за открытие и синтез квантовых точек.