В США прошел испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

сегодня в 15:20

Военные США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Он был плановым и никак не связан с мировыми событиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на Командование глобального удара ВВС США.

Пуск прошел с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. В ракете не было боевой части. Она несла два испытательных возвращаемых аппарата.

Эти устройства преодолели тысячи километров и достигли цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй отметил, что с помощью данного запуска будет дана оценка работе отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев ее применения.

Ранее США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ней участвуют более 50 тыс. военнослужащих и 200 истребителей.

