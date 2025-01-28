В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы и штрафу

В США двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюрьмы и штрафу, который составляет более 20 млн долларов. Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денег с целью неуплаты налогов, сообщает РИА Новости .

Двое граждан Украины были экстрадированы из Королевства Таиланд в США в сентябре прошлого года.

Обвинения связаны с компаниями по подбору персонала, которыми они управляли во Флориде.

«Олег Олейник и Александр Юрчик были приговорены к 15 годам лишения свободы каждый за сговор с целью мошенничества в отношении США и сговор с целью отмывания денег», — говорится в заявлении американского минюста.

Обвиняемые содействовали нелегальному трудоустройству иностранцев в США, что привело к недоплате налогов на 25 млн долларов.

Ранее сообщалось, что на Украине под следствием оказываются руководители и участники чатов, в которых предупреждают людей о местах раздачи повесток. С начала СВО украинские суды осудили 57 администраторов и членов соответствующих сообществ в Telegram и Viber.