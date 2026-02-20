В США девушку уволили с работы после согласования с начальством графика сна

В Соединенных Штатах экс-сотрудница компании Centerview Partners обратилась в суд, оспаривая свое увольнение, которое последовало несмотря на ранее согласованный с руководством график сна, пишет «Царьград» со ссылкой на Financial Times.

В 2020 году Кэтрин Шибер, которой тогда был 21 год, уведомила руководство о наличии у нее диагностированного тревожно-аффективного расстройства. Она запросила условия, при которых могла бы спать минимум восемь часов в сутки. Работодатель пошел на уступки: было достигнуто соглашение, что Шибер не будет привлекаться к задачам с полуночи до 9 утра, однако должна оставаться на связи все остальное время, включая выходные дни. Но спустя всего три недели после заключения этого договора девушку уволили.

В поданном иске Шибер указывает, что расторжение трудового договора разрушило ее карьеру и нанесло эмоциональный ущерб. Она требует компенсации за потерянный доход за несколько лет и перенесенный стресс.

В Centerview Partners, в свою очередь, заявили, что для позиций младших аналитиков характерен нестабильный график и высокая нагрузка, что делает невозможным гарантировать фиксированный восьмичасовой сон. По мнению компании, не существовало никаких «разумных условий», которые позволили бы Шибер в полной мере исполнять обязанности при полной занятости и при этом неукоснительно придерживаться выбранного ею распорядка сна.

Слушания по данному делу в ближайшее время начнутся в федеральном суде Нью-Йорка.

