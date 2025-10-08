сегодня в 21:28

В США арестован возможный виновник январских пожаров в Лос-Анджелесе

В Соединенных Штатах арестовали подозреваемого в умышленном поджоге, который привел к одному из крупнейших пожаров в Лос-Анджелесе в начале текущего года. В смартфоне мужчины нашли изображение горящего города, созданное в ChatGPT, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Согласно версии следствия, 1 января 2025 года Джонатан Риндеркнехт устроил поджог, который привел к «одному из самых разрушительных пожаров в истории Лос-Анджелеса».

Прокурор Центрального округа Калифорнии Билл Эссейли отметил, что в цифровом устройстве Риндеркнехта обнаружили созданное искусственным интеллектом изображение горящего Лос-Анджелеса. Первое судебное заседание по делу обвиняемого запланировано на 8 октября.

Пожар в Пасифик-Палисейдс охватил территорию более 93 кв. км. Огнем были охвачены элитные районы, где проживают многие голливудские знаменитости. По данным местных властей, в результате ЧП погибли 12 человек, а около 7 тыс. зданий были полностью уничтожены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.