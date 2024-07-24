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В спортивном комплексе Ермолинский в Истре идет уборка и техобслуживание

На текущей неделе в спортивном комплексе Ермолинский проходит ежегодная санитарная уборка. На время проведения работ комплекс закрывается к посещению. Сотрудники комплекса активно работают над улучшением условий для посетителей, проводя ряд необходимых мероприятий, передает пресс-служба администрации городского округа Истра.

В рамках уборки осуществляется тщательная чистка ватерлинии бассейна и мытье стен. Помимо этого в сауне и душевых проводится комплексная уборка. Все эти меры направлены на создание комфортных условий и высокий уровень гигиены.

Кроме того, начато и техническое обслуживание, специалисты взялись за замену ламп освещения в чаше бассейна и мелкий плановый ремонт в спортивном зале. Там провели демонтаж треснутых пластиковых листов и монтаж новых.

Ранее на протяжении нескольких дней чаша бассейна обрабатывалась специальным дезинфицирующим кислотно-щелочным раствором. Тем не менее, система очистки контролируется в бассейнах ежедневно.

Ориентировочный срок открытия 1 августа, но только после получения экспертизы воды от Санэпидемстанции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.