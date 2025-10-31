В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях

В Совете Федерации состоялась XII церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» уже 12 лет выполняет важную и благородную миссию — находит и поддерживает ребят, совершивших мужественные поступки. За прошедшие годы около двух тысяч детей и подростков со всей России стали его участниками, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

На XII Торжественную церемонию награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях в Совет Федерации приглашены девятнадцать детей, совершивших настоящий подвиг. Истории этих геройских поступков разные, но в каждой из них поражает отвага детей.

В знак признания их заслуг заместитель Председателя Совета Федерации, Герой России, Заслуженный спасатель Российской Федерации Юрий Воробьев, руководитель Управления общественно–политической работы Следственного комитета Российской Федерации, Герой России, генерал–майор юстиции Сергей Петров, сенаторы Российской Федерации, участники специальной военной операции, вручили юным героям памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество», а также благодарности Следственного комитета Российской Федерации.

«В канун большого праздника — Дня народного единства — принимаем юных героев. Мы дорожим этой традицией. В этом году двести девочек и мальчиков совершили подвиги. Важно, чтобы взрослые обязательно замечали героические поступки детей. Они должны быть известны всем, стать примером, играть воспитательную роль», — сказал Юрий Воробьев.

Юрий Воробьев обратился к родителям, учителям, наставникам со словами благодарности за то, что они воспитали достойных граждан России.

Как отметил Сергей Петров, в нашей стране помнят и чтут героев.

«Сегодня мы чествуем наших юных героев, которые начали свою жизнь с подвига. Это важный пример для тех, кто рядом и тех, кто следует за вами», — обратился Герой России к награждаемым.

От имени Председателя Следственного комитета он поздравил ребят с заслуженными наградами и выразил убеждение, что они и в дальнейшем останутся примером героизма и мужества, достойными продолжателями подвигов предков.

Истории детских подвигов разные — от спасения малышей из воды и огня, защиты граждан от хулиганов или агрессивных животных до оказания помощи пассажирам, пострадавшим в результате железнодорожной аварии, — в каждой ситуации ребята показали сильный характер, проявили личную отвагу.

Награды детям вручили сенатор от Московской области Игорь Тресков, сенатор от Воронежской области Владимир Нетесов, сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий, сенатор от Республики Тыва Шолбфн Кужугет, сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев, сенатор от Республики Алтай, Герой России, участник СВО Амыр Аргамаков и сенатор от Владимирской области Андрей Шохин, сенатор от Омской области, Герой России Дмитрий Перминов и сенатор от Пермского края Вячеслав Григорьев, сенатор от Астраханской области Геннадий Орденов, сенатор от Кемеровской области — Кузбасса Надежда Ильина, сенатор от Кировской области, полномочный представитель Совета Федерации в Следственном комитете Российской Федерации, Герой России Виктор Бондарев и сенатор от Ростовской области Василий Голубев, председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко, сенатор от Новосибирской области, Герой России Александр Карелин и сенатор от Челябинской области Олег Цепкин, сенатор от Мурманской области Елена Дягилева, сенатор от Республики Крым, Герой России, участник СВО Юрий Нимченко и сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин, сенатор от Курской области Александр Брыксин, руководитель Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ, генерал — майор юстиции Светлана Петренко, директор Кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского, Герой Советского Союза, генерал–майор юстиции Игорь Запорожан.