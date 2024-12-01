В Соцфонде предупредили, что старые СНИЛС не обязательно менять на новые

В России свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) старого образца остаются действительными, документы не нужно заменять, сообщает РИА Новости .

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими», — подчеркнули в Соцфонде.

Там объяснили, что по поправкам в закон о персонифицированном учете в стране сведения о СНИЛС предоставляются гражданину в виде электронного или бумажного уведомления.

В документ входит информация, которая отражена в страховом свидетельстве. Это ФИО человека, дата и место рождения, а еще непосредственно сам СНИЛС.