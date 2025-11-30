сегодня в 19:13

В Солнечногорске завершили благоустройство сквера на улице Дзержинского

Благоустройство сквера на улице Дзержинского в Солнечногорске завершили к концу ноября. Территория преобразилась благодаря новым дорожкам, газонам и элементам озеленения, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Солнечногорске завершили работы по благоустройству сквера на улице Дзержинского. Проект охватил территорию площадью более шести тысяч квадратных метров.

В ходе работ специалисты проложили пешеходные дорожки из долговечного материала, разбили новый газон и установили современные лавочки с антикоррозийным покрытием. В сквере появились кустарники, цветочные клумбы, урны и информационные стенды.

Благоустройство проводилось в рамках муниципальной программы по созданию комфортной городской среды. При проектировании учитывались потребности жителей разных возрастов, в том числе семей с детьми и пожилых людей.

Сквер стал популярным местом для отдыха жителей центральной части города. Обновленная территория способствует активному образу жизни, социализации и повышает привлекательность района для посетителей и туристов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК «Пригород Лесное». Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное», а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.