В Солнечногорске восстановят дороги в Хоругвино после газификации

Встреча администрации с жителями микрорайона Военный городок деревни Хоругвино прошла 26 марта в Солнечногорске. Люди пожаловались на разрушенные дороги и пешеходные зоны после прокладки газопровода, обращения взяли в работу. Власти пообещали обсудить с подрядчиком восстановление благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Хоругвино сообщили о неудобствах, возникших после земляных работ при газификации населенного пункта. По их словам, на территории остались раскопанные участки, повреждены дороги и пешеходные зоны. Все обращения зафиксировали для дальнейшей отработки.

Во встрече приняли участие заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев, начальник территориального отдела Пешковское Дмитрий Ласкавый, руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар, начальник управления ЖКХ Никита Иванов и профильные специалисты.

«Собрали проблемные вопросы и наметили дорожную карту для их решения. В ближайшее время встретимся с организацией, которая проводила земляные работы и не завершила благоустройство», — сказал Эдуард Машковцев.

Он добавил, что следующая встреча с жителями запланирована на апрель. На ней представят промежуточные итоги и решения по восстановлению территории, включая отсыпку дороги и ямочный ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо подготовить дорожную карту по модернизации теплоснабжения в Воскресенске и Солнечногорске.

«Вчера у меня состоялся большой разговор с «Газпромом». На следующей неделе предложено провести традиционное совещание. Здесь наиболее ответственная большая масштабная работа — Солнечногорск, Воскресенск», — сказал губернатор.