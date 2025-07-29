В Солнечногорске проверили благоустройство территорий и обновление набережной

Обход территории провели в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске. Заместитель главы городского округа Надежда Назарьева вместе с сотрудниками территориального отдела, отреагировав на обращения местных жителей, переданные через МЦУР, осмотрели благоустройство и содержание территории, а также уделили внимание работам по обновлению еще одной очереди набережной. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, на парковке возле дома № 29 по улице Подмосковная решена проблема с сухостоем: специалисты убрали деревья и привели территорию в порядок. Во время обхода также подтвердилась информация о несанкционированной парковке на газоне возле торгового центра «Пятерочка».

«Сообщим об этом нарушении в управление безопасности для передачи обращения в ГАИ. Будем добиваться устранения этой проблемы!» — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

Представители администрации проверили и ход работ на Тимоновской набережной, отметив, что уже сейчас можно с комфортом прогуляться до мест купания, любуясь прекрасными видами на озеро Сенеж. Благоустройство следующей очереди запланировано завершить в конце сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.

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