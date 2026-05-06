В Солнечногорске провели урок мужества к Дню Победы

Урок мужества «Мужество и героизм наших земляков — солнечногорцев» прошел 5 мая в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Школьникам рассказали о героях, чьи имена носят улицы города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед учениками выступил председатель совета ветеранов городского округа Солнечногорск и Высших офицерских курсов «Выстрел» Геннадий Ефимов. Он рассказал о Петре Тамойкине, Владимире Ухове и Евдокиме Баранове — их имена увековечены в названиях городских улиц.

«Мы ведем работу по патриотическому воспитанию молодежи, рассказываем о традициях, о том, как воевали наши предки, как защищали свою многонациональную Родину. Это наша главная задача. И мы делаем все, чтобы потом пойти к памятникам, возложить цветы и еще раз поклониться нашему воинству», — отметил Геннадий Ефимов.

Каждая встреча со школьниками посвящена отдельной исторической теме. В их числе — битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы, а также итоги Первой и Второй мировых войн.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина подчеркнула, что такие занятия помогают молодежи лучше понять историю страны и осознать значимость подвига защитников Отечества.

Уроки мужества в муниципалитете проводят на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.