В Солнечногорске провели рейд по безопасности на станции Сенеж

Профилактический рейд по соблюдению правил безопасности на железной дороге прошел 13 марта на станции «Сенеж» в городском округе Солнечногорск. Участники акции раздали пассажирам памятки и напомнили о мерах предосторожности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Еженедельные рейды по контролю за соблюдением правил поведения вблизи железнодорожной инфраструктуры проходят в городском округе Солнечногорск. Очередное мероприятие организовали сотрудники дорожно-транспортного отдела администрации совместно с представителями административно-пассажирской инспекции, активистами «Молодой Гвардии Единой России» и волонтерами Подмосковья.

На станции «Сенеж» участники акции раздавали пассажирам информационные листовки и проводили профилактические беседы. Жителям и гостям округа напомнили о необходимости переходить пути только в оборудованных местах и при отсутствии приближающегося поезда, не пользоваться наушниками и телефонами рядом с путями, не подходить к краю платформы и не прыгать с нее, а также заходить в вагон только после полной остановки состава.

«В результате такой работы и регулярных профилактических мероприятий удается снизить случаи травмирования граждан вблизи железной дороги на территории округа», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе и охватывают все станции муниципалитета. Дополнительно действует система контроля за соблюдением порядка и требований безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.