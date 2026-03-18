В Солнечногорске провели концерт к 12-летию воссоединения Крыма

Праздничные концерты к 12-летию воссоединения Крыма с Россией прошли 17 марта в Солнечногорске. Мероприятия состоялись в Доме культуры «Выстрел» и КДЦ «Тимоново», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт «Крымская весна — 12 лет мы вместе» прошел в Доме культуры «Выстрел». Творческие коллективы и солисты округа исполнили песни о героической славе страны и ее защитниках. Память погибших героев почтили минутой молчания.

Почетными гостями стали участник специальной военной операции Сергей Гадач, ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Саранов и волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актер Александр Зарубин.

«Такая знаменательная дата — 12 лет назад вернулась одна из главных жемчужин нашей страны — Крым. Мы должны вместе сплотиться, продолжать воевать против фашизма и при этом не забывать, что у нас есть такие прекрасные места в России», — сказал Александр Зарубин.

Депутат совета депутатов городского округа Солнечногорск, член партии «Единая Россия» Владимир Дацюк отметил важность сохранения исторической памяти и передачи знаний о Крыме подрастающему поколению.

В фойе ДК «Выстрел» работала историческая экспозиция с образцами обмундирования русской дружины.

Еще одно торжественное мероприятие — «Крым. Весна. Мы» — прошло в культурно-досуговом центре «Тимоново». Солисты концертного ансамбля 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения исполнили авторские произведения и песни из репертуара группы «Любэ» и других коллективов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.