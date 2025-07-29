В Солнечногорске провели экоакции по уборке леса и берега пруда

В Андреевке городского округа Солнечногорск состоялись экологические акции «Чистый лес» и «Чистый берег». В мероприятиях приняли участие жители, волонтеры, представители администрации и лесничества, депутаты совета депутатов фракции «Единая Россия» Наталья Ульянова, Николай Трофимов и Ирина Донская. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В результате уборки привели в порядок восемь кубометров территории, включая берег местного пруда и лесные массивы. Установили скамейки, изготовленные из сухостойных деревьев, найденных на территории государственного лесного фонда. Для участников организовали полевую кухню с горячей кашей, а также провели развлекательные мероприятия, включая игру в экокорнхол.

«Мы активно работаем над тем, чтобы наш округ становился чище и зеленее. Проведение таких акций способствует формированию экологической культуры у жителей всех возрастов. Мы хотим, чтобы люди выходили и поддерживали чистоту, понимая, как это важно для будущего», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Экологические акции проводят на регулярной основе. Они способствуют сохранению природного наследия и укреплению общественного единства. Кроме того, на территории округа планируют проведение мероприятий, ориентированных на различные группы населения — от молодежи до ветеранов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.

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