В Солнечногорске прошел рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства

Соблюдение миграционного и трудового законодательства контролируют в Солнечногорске. Очередной мониторинг по выявлению фактов незаконной миграции провели на семи объектах торговли в поселке Голубое. Всего в округе с начала 2025 года организовали уже более 20 таких рейдов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В проверке участвовали сотрудники управления потребительского рынка администрации городского округа, правоохранительных органов и добровольцы народной дружины. Они проинспектировали четыре нестационарных торговых объекта и три предприятия общественного питания.

«По итогам рейда иностранные граждане, нарушившие нормы пребывания на территории нашего государства, были доставлены в отдел полиции. В отношении их ведутся процессуальные действия. Такие проверки проводим регулярно по поручению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Также в Солнечногорске на постоянной основе проводят рейды по пресечению незаконной торговли. В них участвуют представители регионального Минсельхоза. Инспекторы проверяют наличие разрешительных документов, кассовых аппаратов, медицинских книжек и соблюдение санитарных норм. В округе с начала лета составили семь протоколов со штрафами на таких нарушителей; в четырех случаях у них изъяли продукцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.