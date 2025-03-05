В Солнечногорске присвоили звание почетного гражданина трем деятелям

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Церемония присвоения звания «Почетный гражданин городского округа Солнечногорск» состоялась в Поваровской школе в Солнечногорске. В торжественной обстановке награды трем людям вручил глава Константин Михальков. Он отметил их деятельность по поддержке бойцов спецоперации и жителей территорий, сообщает пресс-служба администрации округа.

Почетными гражданами округа стали гендиректор АО «Солнечногорский механический завод» Александр Сурков, первый заместитель директора — руководитель НИИ реабилитологии имени профессора Пряникова И. В. Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии министерства науки и высшего образования РФ Алексей Яковлев и заслуженный артист России Сергей Куприк.

«Мы присвоили звание почетного гражданина городского округа Солнечногорск людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие округа и поддержку бойцов», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Так, под руководством Александра Суркова «Солнечногорский механический завод» поставил 7 тысяч парашютных систем для российской армии, восстановил производство уникальных изделий, запустил новые улучшенные образцы.

Алексей Яковлев добровольно организует работу медиков в стационарных и эвакуационных подразделениях на линии боевого соприкосновения, налаживает инфраструктуру для длительного нахождения медицинских бригад в местах дислокации. Благодаря этому более 4 500 пациентов в критическом состоянии получили оперативную помощь.

Сергей Куприк активно помогает жителям Донбасса и военнослужащим. На личные средства закупает гуманитарные грузы и доставляет их в зону СВО, выступает с благотворительными концертами.

Звание «Почетный гражданин городского округа Солнечногорск» — высшая награда муниципалитета. Его присваивают участникам Великой Отечественной войны; за совершение мужественных поступков на благо жителей; многолетнюю благотворительную и меценатскую деятельность; героизм и мужество, помощь и участие в специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.