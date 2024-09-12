В Солнечногорске пресекли незаконную торговлю бахчевыми

Во время рейда сотрудники управления потребительского рынка администрации округа совместно с полицейскими выявили незаконную коммерческую деятельность возле железнодорожного вокзала в Солнечногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Они составили два административных протокола на иностранного гражданина за незаконную трудовую деятельность и несоблюдение установленных в соответствии с законом ограничений для иностранцев на осуществление отдельных видов деятельности.

«Подобный мониторинг проходит на еженедельной основе. Кроме того, незаконная продукция будет изыматься. Это позволит избежать повторное возникновение фактов незаконной торговли в прежней локации», — рассказал и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

На рейдах также проверяют соблюдение миграционного законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.