В Солнечногорске на выездной администрации рассмотрели 90 вопросов ЖКХ

Выездная администрация прошла 26 февраля в ДК «Выстрел» в Солнечногорске, где жители задали более 90 вопросов по ЖКХ, благоустройству и экологии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Дацюк, профильные заместители, руководители управлений и отделов, представители МБУ «ДЕЗ» и МКП «ИКЖКХ». С обращениями выступили около 45 человек. Вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства, строительства, земельно-имущественных отношений, экологии и безопасности.

Староста деревни Рекино-Кресты попросила организовать торговый пункт с товарами первой необходимости. По ее словам, в населенном пункте зарегистрированы более 200 взрослых жителей и постоянно проживают свыше 90 детей. Сейчас людям приходится добираться до ближайшего торгового центра на общественном транспорте. В администрации сообщили, что для проработки размещения нестационарного торгового объекта проведут комиссионный выезд на место.

Инициативная группа также обратилась с жалобами на запах со стороны КПО «Нева». Заместитель главы округа Максим Барков сообщил, что на предприятии реализуют комплекс мер по снижению воздействия на окружающую среду, включая установку системы активной дегазации, общественный контроль с участием министерства экологии и природопользования Московской области и Роспотребнадзора, а также работу четырех постов экомониторинга с регулярным анализом проб воздуха, воды и почвы.

«Ситуация находится под контролем и постоянно отслеживается. Порядок действий для улучшения экологической обстановки и благополучия проживающих вблизи граждан разработан и реализуется. Главным мероприятием, которое существенно и позитивно повлияет на ситуацию, является внедрение системы активной дегазации. Ее ввод запланирован на 2026 год», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Формат выездной администрации в округе проводят регулярно, что позволяет жителям получать разъяснения и решения по вопросам на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.