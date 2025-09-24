В Солнечногорске могут выбрать старшего по дому через онлайн-собрания собственников

Собственники жилья могут использовать портал ГИС ЖКХ для решения ключевых вопросов управления домами. Для участия в голосованиях необходима подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Солнечногорска.

Через онлайн-голосования жители могут принимать решения об установке шлагбаумов и систем видеонаблюдения, назначении старшего по дому и сдаче в аренду помещений на цокольных этажах. Кроме того, портал ГИС ЖКХ позволяет передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и проверять наличие задолженностей.

«Жители округа получают удобный и современный инструмент для активного участия в жизни своих домов, способствующий повышению качества и прозрачности управления жилым фондом», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

По вопросам, связанным с регистрацией или участием в голосовании, можно обратиться за помощью в любой МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.