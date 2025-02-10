В Солнечногорске частная школа открыла франшизу благодаря грантам

Частная школа «Интеллигент» стала победителем двух конкурсов от правительства Московской области. На гранты учреждение открыло франшизу и закупило технику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Грантовую поддержку «Интеллигент» получил в 2024 году как социальное предприятие. Заявиться на конкурс и правильно подать пакет документов помогли специалисты МКУ «Мой бизнес».

«В «Моем бизнесе» нам заботливо помогали получить эти меры поддержки. Нас буквально «вели за руку», чтобы правильно были оформлены все документы, чтобы мы смогли участвовать и победить в конкурсе», — рассказала директор частной школы «Интеллигент»Ольга Бельская.

Благодаря финансовой помощи школа закупила оргтехнику: компьютеры, принтеры, телевизоры — в новые помещения, а также составила проект франшизы для передачи другим предпринимателям. После этого директор Ольга Бельская посетила 10 конференций в разных городах России: Нижнем Новгороде, Казани, Иваново и других. Она как эксперт в области образования делилась, как открыть и развивать частную школу.

«У школы есть четкое понимание, в каком направлении она хочет двигаться дальше, и мы всегда готовы поддержать реализацию амбициозных проектов», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«Интеллигент» включает в себя школу полного дня с 1 по 9 классы, центр коррекции и развития речи, центр дополнительного образования и языковую школу, где преподают английский, французский и арабский языки. Также в школе работает центр по подготовке к экзаменам и олимпиадам.

Узнать о мерах поддержки предпринимателей в Московской области и РФ, получить помощь при сборе необходимых документов для субсидий и грантов можно в МКУ «Мой бизнес».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.