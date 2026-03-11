В Солнечногорске 12–15 марта проведут забег и детские мастер-классы

Бесплатные творческие и спортивные мероприятия пройдут с 12 по 15 марта в парках Солнечногорска. Жителей и гостей округа ждут тренировки, забег «5 верст» и детские мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятия состоятся в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел». На площадке у памятника М. Ю. Лермонтову организуют спортивную тренировку и занятие по скандинавской ходьбе. В субботу пройдет утренняя зарядка и традиционный забег «5 верст».

Для детей подготовили творческие мастер-классы «Цветы из бумаги» и «Букет», а также занятие по декоративно-прикладному творчеству, где можно будет украсить веер цветами. Кроме того, юных гостей ждет игровая программа и настольные игры.

«Эти мартовские дни дарят удивительную возможность поймать ритм весны: где-то неспешный и созерцательный, а где-то бодрый и энергичный. В парках Солнечногорска каждый найдет занятие по душе — от тихого творчества до активных тренировок на свежем воздухе», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальное расписание размещено на афишах в парке, в официальном телеграм-канале и на сайте парков Подмосковья. Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.