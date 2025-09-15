В сквере Бугрова в Ногинске начали ремонт памятников Ленину и Екатерине II

В обновленном сквере Бугрова в Ногинске начаты работы по ремонту памятников В. И. Ленину и Екатерине II. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Подрядной организации предстоит поменять облицовку постаментов, зачистить и покрыть специальным материалом непосредственно скульптуры и барельефы, восстановить архитектурную подсветку. Также у памятника Ленину необходимо укрепить фундамент и постамент. Работы планируется завершить к 1 ноября.

Непосредственно сам сквер Бугрова после работ по благоустройству был вновь открыт для жителей и гостей города летом этого года. В рамках реконструкции было установлено новое освещение, уложена плитка, оборудованы камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» для обеспечения защищенности жителей во время прогулок, в том числе и в вечерние часы. Для ценителей камерного досуга оборудовали места тихого отдыха. Также были установлены новые скамейки, урны. Высажены кустарники и деревья, обустроены газоны. Устроены новые пандусы для маломобильных групп населения.

Обновленный сквер уже успел стать одним из любимых мест жителей и гостей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.