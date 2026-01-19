В систему-112 Одинцовского округа за неделю поступило почти 6 500 обращений

С 12 по 18 января в систему-112 Одинцовского городского округа поступило около 6 500 обращений от жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За неделю с 12 по 18 января операторы системы-112 Одинцовского округа приняли почти 6 500 обращений от граждан. Наиболее часто жители вызывали скорую медицинскую помощь — зафиксировано 3 194 обращения. В полицию и Госавтоинспекцию поступило 958 вызовов, по линии МЧС и пожарной охраны — 107, в газовую службу — 427.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности во время зимних развлечений. Особое внимание уделяется катанию на тюбингах: запрещено привязывать их к автомобилям, снегоходам и другой технике, так как это может привести к тяжелым травмам и гибели.

Для безопасного отдыха рекомендуется выбирать специально оборудованные места для катания, избегать склонов с препятствиями и не выезжать на дороги и парковки. Взрослым советуют контролировать досуг детей и подростков.

В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112 или воспользоваться мобильным приложением «112 МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.