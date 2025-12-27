В школы разослали инструкцию по общению с агрессивными учениками

Минпросвещения РФ отправило в регионы новую инструкцию, где прописаны действия педагогов в конфликтных ситуациях с участием учеников и их родителей, сообщается на сайте министерства.

Там есть ключевые правила поведения в случае проявления агрессии, базовое понимание причин агрессии, определена профпозиция учителя и алгоритмы оценки сложных ситуаций. Отдельный раздел в документе подробно регламентирует действия педагога при физической угрозе.

Кроме того, в инструкции прописаны практические рекомендации по уменьшению эмоционального напряжения, корректному выведению дискуссии за рамки учебного процесса и организации профработы.

Инструкцию «Как остановить агрессивное поведение: действия педагога» утвердили на заседании совета министерства по защите профчести и достоинства педагогических работников. Мероприятие прошло в Москве 11 декабря.

В этом документе есть понятный порядок действий при возникновении конфликтов: как нужно вести себя учителю для урегулирования инцидентов и как создать безопасную обстановку для детей и подростков, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

