Мастер по детским поделкам Светлана Федотова рассказала о своем маленьком деле: она очень любит мастерить поделки и узнала, что многие родители готовы платить за такое домашнее задание в школу или детский сад, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Для меня это стало открытием. Один раз за изделием приехала бабушка и сказала, что у нее внуки-близнецы. Женщина с ними возится с утра до вечера (логопед, бассейн и т. д.), одному сделала поделку, а на второго уже сил не хватает. Вот таким образом эта идея прижилась!» — сказала мастер.

По ее словам, стоимость созданного ею изделия определяется трудоемкостью его изготовления.

В настоящее время в детских садах отмечают осенние торжества, к которым, как правило, организуются соревнования поделок из природных даров (шишек, засушенных цветов, древесной коры, лишайника). Сырье для работы девушка собирает самостоятельно, преимущественно за городом: на дачном участке или в лесу. Подготовка материалов начинается в конце летнего сезона, чтобы сохранить их привлекательный вид. Недостающие элементы, такие как краски и украшения, приобретаются в магазине.

Цены на композиции в интернете варьируются от 700 до 800 рублей, а отдельные экземпляры оцениваются свыше 1 тыс. рублей.

