В школе «Возможность» в Дубне откроют компьютерный класс для детей с ОВЗ 12 января

В школе «Возможность» в Дубне 12 января появится современный компьютерный класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудование передали в рамках акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда особой экономической зоны «Дубна» 12 января посетила школу «Возможность», где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» учащимся вручили новогодние подарки и оборудование для создания компьютерного класса.

Фонд «ОЭЗ Дубна» передал школе ноутбуки, специализированные клавиатуры для слабовидящих и многофункциональное устройство. Новая техника позволит открыть класс информатики и расширить образовательные возможности детей с особыми потребностями.

Директор школы Ольга Бойкова отметила, что оборудование поступило своевременно и станет важным ресурсом для обучения и адаптации. Оборудование приобрели, в том числе, на средства, собранные в ходе благотворительной акции по продаже картин при поддержке резидентов и партнеров ОЭЗ «Дубна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.