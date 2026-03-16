В школе Талдомского округа провели урок о заводах России

Занятие из цикла «Разговоры о важном» прошло 16 марта в Павловической школе Талдомского округа Подмосковья. Ученикам рассказали о работе российских заводов и перспективах инженерных профессий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учебная неделя в Павловической школе началась с торжественной линейки. Под звуки государственного гимна юнармейцы внесли флаг Российской Федерации. После официальной части школьники разошлись по классам, где состоялось занятие из цикла «Разговоры о важном» на тему «Заводы России».

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.