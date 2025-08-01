В школах Подольска откроют около 70 профильных классов

В 2025-2026 учебном году в школах городского округа Подольск откроются 68 профильных предпрофессиональных 10-х классов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Самым востребованным направлением является предпринимательство, таких классов будет 22. Еще в 14 ребята будут углубленно изучать информационные технологии.

Набирают популярность инженерные классы, они созданы на базе 12 школ.

Будущих журналистов познакомят с профессией в семи профильных классах. Основам медицины школьников научат в шести профильных классах.

В текущем году созданы три агротехнологических класса. Будет функцинионировать еще по два кадетских и психолого-педагогических класса.

Всего 1 сентября за парты в подольских школах сядут 1 800 десятиклассников.

В образовательных учреждениях округа также реализуется масштабная программа развития талантливой молодежи. Стартовал проект по созданию специализированных групп подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников.

Планируется значительное усиление профильного образования, с начала нового учебного года во всех школах будут открыты математические классы. Это решение направлено на развитие интеллектуального потенциала учащихся.

Особое внимание уделят поддержке одаренных детей. Разрабатывается система дополнительных стимулов для призеров и победителей олимпиад. В прошлом учебном году наблюдался впечатляющий рост числа медалистов.

Образовательный процесс органично дополнят патриотическим воспитанием. В школах округа функционирует 32 музея, посвященных истории России, установлены 11 тематических парт Героев. Активно развиваются различные патриотические инициативы: «Письмо солдату», «Доброе дело» и «Подольск помогает».

Юнармейские отряды объединили около 5 тыс. участников, «Движение первых» — более 10 тысяч, проект «Орлята России» насчитывает 19 тыс.школьников. Инициативы способствуют не только патриотическому воспитанию, но и всестороннему развитию подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.