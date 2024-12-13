В школах Подмосковья прошла неделя функциональной грамотности

С 9 по 13 декабря 2024 года в школах Московской области проходила ежегодная неделя функциональной грамотности, которая объединила более 400 тысяч учеников, педагогов и методистов со всех городских округов региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Цель мероприятия — повышение уровня функциональной грамотности учащихся, получение новых методических знаний педагогами и формирование у школьников навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности.

В рамках недели прошли профориентационные мероприятия, интегрированные уроки, квизы, деловые игры, экскурсии в музеи, государственные учреждения и на предприятия. Так, ученики 1-6 классов из Богородского городского округа посетили кондитерскую фабрику «Волшебница», где узнали о процессе производства шоколада, увидели работу производственных линий и приняли участие в мастер-классах по созданию авторских конфет и упаковки.

Старшеклассники из Истры побывали в 11 батальоне 1 полка ДПС. Школьники изучили историю подразделения, познакомились с техникой, вооружением, посетили музей и тир, а также узнали об особенностях работы сотрудников дорожно-патрульной службы.

Школьники из Коломны отправились на экскурсию в музей Коломенского завода — старейшего предприятия города. Там они изучили историю развития завода и узнали о производстве современных пассажирских тепловозов и электровозов.

Восьмиклассники Королева приняли участие в игре «Подмосковье на карте нашей Родины». В рамках заданий школьники разрабатывали маршруты экскурсий по усадьбам региона, решали задачи, связанные с численностью населения, и оценивали туристический потенциал объектов Московской области.

Для учащихся из Мытищ представители Московского финансово-юридического университета провели мастер-класс «Секреты финансовой безопасности». На нём ребята узнали, как составить личный финансовый план, не стать жертвой мошенничества и грамотно использовать финансовые инструменты.

Ученики из Серебряных Прудов посетили животноводческий комплекс ООО «Клемово». Они узнали о роботизированных системах на сельхозпредприятии, составили рацион кормления телят и попробовали определить лучшие породы коров молочного направления под руководством зоотехника.

«Неделя функциональной грамотности также стала площадкой для обмена опытом между педагогами. Они открыли для себя новые методики ведения образовательного процесса, а школьники не только приобрели новые теоретические знания, но и применили их на практике», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.