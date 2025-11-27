В школах Каширы проходят «Разговоры о важном» по теме «Профессия — жизнь спасать»

24 ноября во всех общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном» на тему «Профессия — жизнь спасать». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе занятий школьники узнали о настоящих героях, которые ежедневно спасают человеческие жизни. Учащимся рассказали о мужестве и самоотверженности сотрудников МЧС России.

В процессе живого обсуждения школьники пришли к выводу, что спасатель — это не просто профессия, а настоящее призвание, требующее высочайшего уровня мужества, ответственности и готовности прийти на помощь в любой ситуации.

На занятиях было уделено внимание и современным технологиям, которые сегодня помогают в поиске и спасении людей. Учащиеся повторили ключевые правила безопасности: алгоритм действий при обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов, а также важность соблюдения осторожности при общении с незнакомцами в социальных сетях.

Проведение таких уроков способствует воспитанию у подрастающего поколения уважения к героическим профессиям, формирует осознанное отношение к личной и общественной безопасности и укрепляет основы гражданской ответственности.

