В школах Домодедово стартовал цикл занятий «Разговоры о важном»

В школах городского округа Домодедово 19 января начался цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», первое из которых посвятили созданию анимационных фильмов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьники познакомились с этапами мультипликации: от разработки персонажей и написания сценария до создания визуального ряда. Учитель, проводивший занятие, отметил, что цель программы — вдохновить детей на творчество и показать, как их идеи могут воплощаться в жизнь через искусство.

Организаторы уверены, что такие занятия расширяют кругозор учеников и углубляют их интерес к творческим профессиям. Информация о следующих встречах будет размещаться на школьных ресурсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.