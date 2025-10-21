В Шатурском энерготехникуме прошел День открытых дверей в рамках проекта «Профессионалитет»

Помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии и оценить перспективы обучения пригласили учеников 8–11 классов. Дополнительно к теоретическому материалу о каждой специальности для ребят провели практические мастер-классы. Под руководством преподавателей ШЭТ ребята прошли четыре профессиональные пробы, сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

В мастерской аддитивных технологий школьники получили первые навыки 3D-печати. Здесь готовят специалистов в области роботизированного производства. Во время обучения студенты учатся создавать компьютерные модели объектов и управлять процессом печати на современном оборудовании. Будущие специалисты востребованы во многих областях — это и строительство, и медицина, и мебельное производство, и даже создание штучного уникального товара.

В лаборатории, где занимаются по энергетическим специальностям, школьники запускали генератор в сеть и управляли его мощностью, заставляя электрические лампы гореть ярче. Здесь же ребятам предложили поучаствовать в сборке электрических схем.

В третьей мастерской ребят учили выполнять обжим витой пары. Для будущих специалистов в области обеспечения информационной безопасности это навык номер один.

«Нам предложили от школы съездить на экскурсию. Мне понравилось это предложение, потому что на данный момент ищу место, куда поступлю после школы. Я хочу поступать на программиста, но меня привлекают и другие технические профессии. Мне понравилось то, что мы делали с проводами. Думаю, интересно было бы и дальше с этим работать», — рассказала Василиса Мельникова, ученица 9 класса Пышлицкой школы.

Экскурсия для школьников в Шатуре завершилась в сварочной мастерской.

В рошальском отделении техникума свои первые навыки в профессии осваивают автомеханики, графические дизайнеры, лаборанты, художники по костюмам, сварщики, специалисты в области аддитивных технологий. Девятиклассники познакомились с некоторыми специальностями на практике.

Студенты ШЭТ проходят практику на предприятиях округа, выезжают на экскурсии, принимают участие в профессиональных конкурсах, где одерживают победы и занимают призовые места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.