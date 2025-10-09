В Шатуре завершили работы по уходу за молодыми насаждениями

В Шатурском филиале ГАУ МО «Мособллес» успешно завершен очередной этап работ по воспроизводству лесов — проведены рубки ухода в молодняках, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На 13 лесных участках общей площадью 58,01 гектара были выполнены мероприятия по осветлению и прочистке. Основной целью данных работ является улучшение породного и качественного состава молодых насаждений, а также создание благоприятных условий для роста деревьев главной лесообразующей породы.

«Рубки ухода в молодняках — один из ключевых этапов в комплексе мероприятий по воспроизводству лесов. Их главная задача — сохранение и восстановление экологических функций леса: средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных», — пояснила ведущий инженер по лесовосстановлению Шатурского филиала Дарья Валенцова.

Комплекс мероприятий по уходу за молодыми лесами позволяет обеспечить устойчивое развитие лесных экосистем и сохранить природное богатство для будущих поколений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.