В Шатуре запустят шоколадный завод на 120 рабочих мест

Шоколадный завод готовится к запуску в поселке Осаново-Дубовое городского округа Шатура. Предприятие создаст 120 рабочих мест и сейчас формирует команду сотрудников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Осаново-Дубовом завершается подготовка к запуску производства шоколадной продукции. При поддержке администрации округа инвестор решил земельные вопросы и подключил необходимые сети. Проект вышел на финальную стадию.

Компания уже закупила часть оборудования, в ближайшее время ожидается поставка последней партии. Параллельно идет набор персонала. Предприятию требуются главный инженер, главный механик, главный технолог, начальник производства, специалисты по кадрам, охране труда и пожарной безопасности, качеству, IT, логистике и внутренней безопасности, а также начальник склада.

«Уже в ближайшее время состоится запуск. И, конечно, мы продолжим поддерживать компанию на этапе ввода в эксплуатацию. Для нас в округе это не просто новая площадка, а реальные рабочие места — 120 человек с достойной зарплатой и возможностью работать рядом с домом в комфортных условиях», — отметила заместитель главы округа Анна Глухова.

Также открыты вакансии для линейного персонала: грузчиков-комплектовщиков, уборщиков производственных помещений, сменных технологов и мастеров, слесарей-наладчиков, электриков, водителей погрузчиков и операторов производственных линий. Компания предлагает официальное трудоустройство, социальный пакет, обучение и служебный автобус. Информацию о вакансиях разместят на сайте администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.