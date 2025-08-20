В Шатуре запустят производство шоколада и шоколадных глазурей

Инвестиционный проект в муниципалитете по созданию нового производства реализуется с февраля 2024 года. В настоящее время на производственных площадях подведено электричество, газ, водоснабжение и канализация, построена собственная котельная. Идет внутренняя отделка помещений. В октябре на площадку уже планируют завозить оборудование и приступать к производству, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий, заместитель главы округа Анна Глухова совместно с инвестиционным уполномоченным округа посетили строящуюся фабрику по производству шоколада и кондитерских глазурей. На встрече обсудили с инвестором меры поддержки бизнеса, которые действуют в Подмосковье. Некоторые из них могут оказаться полезными новому производству.

«Как только инвестор сформирует штатное расписание, обязательно опубликуем вакансии», — сообщили в управлении инвестиций и экономического развития администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.