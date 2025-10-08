В Шатуре приступили к строительству универсальной спортивной площадки

Глава округа Николай Прилуцкий посетил Шатурторф, где стартовало строительство универсальной спортивной площадки. Когда-то на этом месте была хоккейная коробка, но давно пришла в негодность.

Планируется проведение ремонта асфальтированного основания, поверх которого будет уложено искусственное покрытие – современный газон. Вокруг площадки возведут защитное четырехметровое ограждение, которое предотвратит случайные травмы зрителей и игроков. За пределами ограждения разместят удобные скамейки для болельщиков. Подрядчиком предусмотрено выполнение работ по укладке покрытия в кратчайшие сроки – всего за месяц.

Любителей футбола в Шатурторфе немало, поэтому новая спортивная зона обещает стать востребованной площадкой для активного отдыха и занятий спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.