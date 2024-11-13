В Шаховском округе родителям дают возможность убедиться в качестве школьного питания

В городском округе Шаховская на постоянной основе проводится «Родительский контроль» питания, который включает в себя несколько важных компонентов, переедает пресс-служба администрации муниципалитета.

В школах городского округа Шаховская организовано голосование о качестве питания среди школьников. Голосование проводится двумя способами: голосование школьников на выходе из столовой и голосование родителей через личный кабинет.

Кроме того, в школах продолжает работать проект «Родительский контроль», когда каждый желающий родитель может прийти в школу и пробовать завтраки и обеды. Предварительно записавшиеся родители могут оценить качество и вкус блюд в школьной столовой.

В Шаховском округе уделяют особое внимание качеству продуктов, сбалансированному рациону и соблюдению санитарных норм. Это гарантирует, что дети получают питание, необходимое для их здоровья и хорошего самочувствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.