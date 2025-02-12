В Шаховском музее прошел урок мужества «Афганистан — наша память и боль»

В Шаховском районном историко-краеведческом музее состоялся урок мужества «Афганистан — наша память и боль», сообщили в пресс-службе округа.

В уроке приняли участие обучающиеся 5-го и 9-го классов Шаховской школы-интерната.

На уроке сотрудники музея рассказали ребятам о появлении памятной даты в календаре нашей страны, войне в Афганистане, а также познакомили с судьбами пяти земляков, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества и показали посмертные награды, переданные в музей родственниками бойцов.

Почетным гостем урока выступил участник военных действий в Афганистане Сергеев Василий Васильевич.

Ветеран рассказал о своей службе, о том, как сложилась его жизнь после окончании той войны и ответил на вопросы.

В завершение мероприятия участники возложили цветы к стеле, установленной близ музея в память о шаховских войнах-интернационалистах.

На территории Московской области проживают более 98 тыс. ветеранов боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.