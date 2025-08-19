В Шаховской стартует масштабное преображение сквера «Рижский»

Шаховской муниципальный округ продолжает активно благоустраивать общественные пространства, делая жизнь местных жителей комфортнее и приятнее. Одним из последних проектов стало преобразование улицы Рижской, где создается новый уютный сквер — «Рижский», сообщает пресс-служба администрации округа.

Сквер расположен на улице Рижской, обещает стать любимым местом для пеших прогулок и семейного отдыха. Уже начались активные работы по созданию комфортной среды для горожан. Среди основных нововведений выделяются следующие элементы благоустройства:

Здесь появятся аккуратные извилистые дорожки, выложенные качественной тротуарной плиткой, обеспечивающие удобные маршруты передвижения по территории парка. Для любителей спокойного отдыха будут установлены удобные парковые скамьи и красивые парковые качели, позволяющие наслаждаться живописностью природы. Планируется оборудовать специальные зоны для велосипедистов с удобной велопарковкой, обеспечивая безопасность и удобство хранения транспортных средств. Чтобы создать особую атмосферу комфорта и уюта, территория сквера украсится оригинальными светильниками и элементами малых архитектурных форм, придающими пространство изысканный вид даже в вечернее время суток.

Сегодняшний этап строительства включает выполнение песчаных дорожных покрытий и установку малых архитектурных форм (МАФ). Рабочие команды трудятся над созданием современной инфраструктуры, способствующей активному использованию новой зеленой зоны жителями округа.

Преображенный сквер «Рижский» станет ярким примером успешного воплощения концепции городского озеленения и сделает улицу Рижскую ещё привлекательнее и гостеприимнее для всех посетителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.