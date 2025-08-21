В Шаховской стартовала благотворительная акция «Полка Добра»

В Шаховской недавно открылась особая инициатива — «Полка Добра». Это специальный пункт приема школьных принадлежностей, организованный для помощи детям, чьи семьи находятся в сложных жизненных ситуациях. Каждый желающий может внести вклад, предоставив школьные товары, такие как тетради, ручки, портфели, форму и обувь, сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель инициативы заключается в поддержке детей, нуждающихся в школьной экипировке перед началом учебного года. Участвовать в акции может любой житель города, внеся необходимые материалы и предметы первой необходимости для школьников.

«Полка Добра» расположена в магазине Афина по адресу улица Шамонина, дом 17А. Здесь принимаются следующие вещи: тетради, ручки, пеналы, школьная форма, обувь, творческие наборы.

Данная акция охватывает не только поселенок Шаховская, но и распространяется на всю Московскую область. По данным организаторов, всего действует более ста аналогичных пунктов сбора. В предыдущем учебном году поддержка была оказана примерно 287 тысячам детей, проживающих в различных регионах страны.

Таким образом, жители Подмосковья имеют уникальную возможность оказать помощь семьям, находящимся в затруднительном положении, обеспечив необходимым для начала учебы детским оборудованием и материалами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.